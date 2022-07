Baltika saavutas kohutava tulemuse

Ettevõte põhjendab, et Ukraina-Venemaa sõjast tingituna on poodide külastus Baltikumis kahanes. Baltika jätkas kahjumlike poodide sulgemist. Teises kvartalis suleti üks kahjumlik pood. Enim on kahjumlike poode Eestis, kus need peaks suletama 2022. aasta lõpuks.