Uus valitsus tahab Eesti investorite kaardid sassi lüüa - aga ei tea veel, millal

Napilt kaheksaleheküljelises koalitsioonileppes seisis, et uus kolmikvalitsus tahab veelgi enam riigiettevõtteid osaliselt erastada. Vähemalt ühe puhul ei tulnud otsus liiga ootamatult: kui Enefit Green mullu börsile tuli, andis riik käest hulga väiksema osa aktsiaid kui alguses kokku lepitud sai. Nimelt liikus börsiaktsionäride kätte 22,8% ettevõtte aktsiatest. Ülejäänu jäi riigifirma Eesti Energia kätte. Kuid valitsusel on plaanis anda ära kokku 49% ettevõttest.

Aga millal see toimub? Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütles Enefit Greeni börsiplaanide kohta, et detailne ajakava ja ettevalmistus käib börsireeglite kohaselt ja on ettevõtte korraldada. „Taastuvenergia investeerimisvajadused on lähiajal suured ja ambitsioon taastuvenergia võimekuste kiireks lisandumiseks kõrge. Enefit Greeni järgmise osa börsile viimine võimaldab Eesti inimestel saada osa ka energiasektori kasvust,“ ütles Pentus-Rosimannus.