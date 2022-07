LHV kasum kasvas veidi, kuid ollakse finantsplaani täitmisega jännis

«Vastuoluline majanduskeskkond on vähendanud tarbijate kindlustunnet, aga ka ettevõtete investeerimisplaane. LHV erinevatele ärivaldkondadele on see avaldanud erinevat mõju. Näeme turuosa suurenemisest tingitud kvaliteetset laenuportfellide kasvu, väljaspool virtuaalvääringu teenuste pakkujaid maksete mahtude kasvu ning erakliendi pigem aktiivset käitumist, samas on aktiivsus madalam investeerimisteenustes, kasvanud on ka meie regulatiivsed kulud,» kommenteeris tulemusi LHV juht Madis Toomsalu. «Vastuolulises keskkonnas püsib LHV klientidele avatuna. Eestis oleme jätkuvalt keskendunud kvaliteetsele ettevõtete ja eraisikute laenuportfellile, tugevale investeerimispakkumisele koos pensionifondidega ning kindlustusele. Rahvusvaheliselt näeme oma senise finantsvahendajatele mõeldud tooteportfelliga võimalust laiendada ka e-kaubanduse valdkonda, oleme selleks Ühendkuningriigis tegemas ettevalmistusi. See koos laenutegevuse suurema algusega jääb uue aasta esimesse poolde ning vajame selleks eelnevalt pangalitsentsi.»