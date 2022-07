Swedbanki kodulaenude maht ületas esmakordselt nelja miljardi euro piiri

Eestis on viimast pea kahte aastat iseloomustanud eriliselt aktiivne kinnisvara- ja eluasemelaenuturg. Aastatel 2020–2021 kasvas Eestis väljastatud kodulaenude arv rohkem kui kolmandiku võrra. Kodulaenu keskmine summa oli mullu 103 000 eurot. Nelja miljardi piiri ületamine on Swedbanki jaoks märgilise tähtsusega ning saab öelda, et pea iga teine kodulaen on võetud Swedbankist, kommenteeris tulemusi Swedbank AS-i juht Olavi Lepp.