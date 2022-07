Eestlaste suurinvesteering: Skeleton ehitab Saksamaale veel ühe tehase

Skeletoni asutaja ja tegevjuht Taavi Madiberk rääkis, et koostöös Siemensiga on suur potentsiaal: «Me näeme võimalike koostöökohtadena tulevikus eeskätt tööstust ning teisi valdkondi, mis mis vajavad stabiilset kõrgepinget. Skeleton ja Siemens mõlemad usuvad, et transpordi ning energeetika valdkonda ootavad ees põhimõttelised muudatused keskkonnasõbralikkuse suunas ning superkondensaatorite kasutamine on nende murede lahendamiseks võtmetähtsusega. Innovatsioon energia sälitamise ja salvestamise tehnoloogias on selleks võtmeks, mis aitab ühiskonnal kliimaeesmärkide täitmise suunas liikuda.»