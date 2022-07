Hirmutavad numbrid: kui suure löögi saab Euroopa majandus külmal talvel ja vene gaasi kadumisel?

Euroopa Komisjoni ja gaasioperaatorite simulatsioonide kohaselt tähendaks juulis Venemaa impordi kadumine, et EL gaasihoidlad oleksid novembri alguseks vaid 65-71 protsenti täis. Seda on palju vähem 80 protsendisest eesmärgist. See tähendab, et kui tuleb tavapärane talv ja veeldatud maagaasi import jätkub suures mahus, on talvel ikkagi puudu 30 miljardit kuupmeetrit maagaasi. Risk on väga suur, et mitmetes EL riikides on 2023. aasta aprillis gaasivarud otsas.