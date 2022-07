Karud ei kiirusta taanduma, nendega tuleb õppida elama

Praegused ajad on erakordsed. Kas see peaks panema meid mõtlema pensioni kogumise ja investeerimise mõttekuse üle? Kindlasti mitte. Jaapan on erakorraline näide, kus enne 1989. aastat oli toimunud maruline aktsiaturgude tõus ja seevastu on Jaapani stagnatsiooni aastatel investorite varad teistel turgudel reipalt kasvanud. Maailmas on alati piirkondi ja sektoreid, mis on karuturul, kuid maailmamajandus tervikuna on kriisidest hoolimata püsinud pikaajalisel kasvukursil ja väärtpaberiturud on olnud parim võimalus sellest kasvust osa saada.