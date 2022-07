Elektritarbijatel uus mure: Elektrilevi ähvardab trafopuudus

Põhjuseks toodi, et juba kevadel ütles Harju Elektri tütarettevõte Energos Veritas, et lõpetab Elektrileviga koostöö ja ütleb lepingud erakorraliselt üles. Leping sõlmiti alles 2021. aastal ja oli sõlmitud kolmeks aastaks. Selle raames pidi Elektrilevi kõik oma vajalikud jaotustrafod kätte saama.

Nüüd peab Elektrilevi uue pakkuja leidma. «Lepingu ülesütlemine meie pikaaegse koostööpartneri poolt on kahetsusväärne ning mõjutab otseselt meie edaspidiseid tegevusi, aga oleme juba läbirääkimistes uute potentsiaalsete trafotarnijatega. Olukord on lootustandev, kuna trafode tootmiseks vajalik kompetents ja tooraine pole maailmast kuhugi kadunud. Hetkel on turul ca 20 potentsiaalset uut trafode pakkujat, kellega aktiivselt ka suhtleme. Kuid sellest hoolimata võtab igasuguste uute koostöölepete sõlmimine aega. Olukorrast tingituna võivad pikeneda ka meie tööde tähtajad ja paraku puudutab see ka uusi liitujaid. Elektrilevi teeb kõik endast oleneva, et tagada uute võrguühenduste võimalikult kiire valmimine. Loodame väga klientide mõistvale suhtumisele,» kommenteeris Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.