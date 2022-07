Börsil noteeriti Leedu taastuvenergia-investeeringute ettevõtte võlakirjad

Investeerimisettevõttele Lords LB Asset Management kuuluva Atsinaujinančios Energetikos Investicijos võlakirjaemissiooni maht on 35 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 100 000 eurot ning aastane intress 5 protsenti, mida makstakse välja kaks korda aastas. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 14. detsember 2025. Käesolev emissioon on osa võlakirjaprogrammist, mille maht kokku on kuni 100 miljonit eurot, teastas Nasdaq.