Wise'i võimsad tulemused kergitasid ettevõtte aktsiat ligi 15 protsenti

Wise teatas, et jälgib märguandeid nii era- kui ka äriklientide kulude tõusu võimalikest mõjudest kasumile, kuid nad ei sõltu liigselt klientide vabast sissetulekust ning neil on lai kliendivalik.

"Kui te vaatate rahaülekannete andmeid, siis näete aeglustumist, isegi langust viimases majanduslanguses," ütles finantsjuht Matt Briers analüütikutele peetud kõnes. "Me ei ole sellist tsüklit veel läbi teinud, seega oleme õigustatult ettevaatlikud, kuid ei tundu, et me oleksime SKP kõikumistele üle indekseeritud."

Briersi sõnul on kasvav inflatsioon ja hirm edasise valuuta volatiilsuse ees pannud nende klient viimase kolme kuu jooksul liigutama suuremaid rahamahte selle asemel, et teha neid aasta teises pooles. Ta lisas, et kliendid liigutasid suuremaid summasid kui eelmisel aastal samal perioodil. Briers nentis, et kui valuutariskide tase suureneb, võib ettevõttel tekkida surve lõpetada hindade alandamine või isegi tõsta neid.