Suurt kasumikasvu näidanud Coop Panga laenu- ja hoiuseportfell kasvas aastaga üle 40 protsendi

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul näitas Coop Pank teises kvartalis taas korralikku kasvu. «Täidame jätkuvalt kõiki investoritele lubatud eesmärke: panga ärimahud on aastaga kasvanud 40% võrra, kvartaalne kulu-tulu suhe on langenud 52% tasemele ja omakapitali tootlus tõusnud 15,8% tasemele. Coop Panga laenuportfelli turuosa tõusis 5% peale ja hoiuste portfelli turuosa 4,4% peale. Kõik see näitab, et pank tegutseb üha paremate tulemusnäitajatega ning meie jalajälg Eesti majandusruumis üha suureneb,» selgitas Rink.