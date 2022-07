Investor Mari: ahnus seljatas hirmu, remontisin oma halvimat positsiooni

Mul on juba varasemast portfellis neli Netflixi aktsiat. Ma ei suuda ennast ära kiruda. Kui veel enne varasemaid tulemusi kirjutati, et ettevõte kaotab kliente, siis ma aktsiat ei müünud. Ja siis kukkumisel enam ei müünud. Tulemuseks on portfellis suur kadu, õnneks oli aktsia all vähe raha. Neli Netflixi aktsiat oli toonud 32,35 protsendise hävingu, mis rahaliselt tähendas 391,49 eurost realiseerimita kaotust. Kokku oli enne värsket ostu positsiooni väärtus 818,86 eurot. Aktsia soetushind oli 310 dollarit.