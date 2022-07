Börsidel on enne Euroopa Keskpanga intressiotsust võhm väljas

Küll aga on täna tulemas Euroopa Keskpanga intressitõusu otsus ja info uue rahatrüki kohta, mis peaks Itaalia ja teiste euroala kõrge võlakoormusega maade valitsuste laenukulusid ohjama. Hea küsimus on see, kas intressi tõstetakse 0,25 või 0,5 protsendipunkti võrra. Inflatsiooni arvestades on seda nii ehk teisiti vähe ja hilja. Samuti on huvitav, kas keskpank avaldab muret euro nõrgenemise tõttu, mis suurendab inflatsiooni, kuid suurendab ka majanduse konkurentsivõimet.