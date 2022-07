Nord Stream 1 töötab 40% võimsusega, euro tegi hüppe

Täna avati Nord Stream 1 gaasitoru ning Saksamaa kinnitas, et gaas on asunud ka nendeni liikuma. Vene-Saksa gaasitoru suleti 11. juulil iga-aastasteks hooldustöödeks. Saksa ametnikud olid Ukraina sõjaga seotud pingete kasvades kartnud, et toru, mis moodustab kolmandiku riigi gaasivarustusest, ei pruugita taasavada.

Saksa leht Handelsblatt kirjutab, et hoolimata sellest, et gaas jälle Euroopasse tuleb, tuleb teda loodetust vähem. Maht oli alguses 21,5 GWh tunnis, mida on vähem kui Saksamaa tellis. Ennelõunal tõusis maht 40% peale võimalikust maksimaalmahust. Seda on sama palju kui enne gaasitoru sulgemist juuli alguses. Täisvõimsusel töötades saaks Nord Stream 1 kaudu liikuda 70 GWh maagaasi tunnis.