JPMorgan ja American Century hoiatavad: ärge astuge USA aktsiate pullilõksu

JPMorgani varahaldus näeb jätkuvalt, et ettevõtete tulemused võivad valmistada pettumust ja see kukutada aktsiaid. American Century aga ootab USA majanduse osas suuremat nähtavust või vähemalt seda, et inflatsiooni tipp on jäänud selja taha.

«Praegu aktsiate kokku kuhjamine on ohtlik,» ütles American Century investeerimisjuht Richard Weiss. «Me oleme sellega nõus, et aktsiaturg kipub kuus kuni 12 kuud enne majandust eest ära liikuma. Aga me ei näe, kui sügavaks või pikaks kujuneb majanduse aeglustumine, kui mitte langus.»

Investorid võtsid positiivse märgina seda, et Bank of America poolne fondijuhtide küsitlus näitas, et fondijuhid kardavad riski võrra ja istuvad tavatult suurelt rahas. Sellest loeti välja, et investorid on juba kapituleerunud ja selline trendivastane märk ühes ettevõtete paremate tulemustega pani aktsiaid ostma.

Weiss väitis, et ega investorid oska ju hinnata tänaselt ettevõtete tulemustelt seda, kuhu majandus edasi liigub.

«Pidage meeles, ettevõtete tulemused on ehk parimal juhul juhuslikult ettevaatav indikaator,» lausus ta. «Nad räägivad, kus me praegu oleme ja ehk on isegi halvemad, kuid see on edasi sõitmine tahavaatepeeglisse vaadates.»

Investorid peavad arvestama pikaajalise trendist madalama kasvuga, ütles JPMorgani multivaraklassi investeerimisspetsialist Jin Yuejue Bloombergile. Seetõttu on nad muutnud portfelli kaitsvaks.

«Meie praegune vaade on selline, et me oleme turu suhtes üsna ettevaatlikud,» rääkis ta. «Meil on aktsiad alakaalus, me usume, et ettevõtete kasumimarginaalid ja käibed on kuue kuni 12 kuu perspektiivis langussurve all.»

Kõik selliste pessimistlike vaadetega siiski ei nõustu.