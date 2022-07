Euribor läks lendu ja on 10 aasta kõrgeim

Rahapoliitika nõukogu otsustas lõpetada varaostuprogrammi APP 1. juulist 2022. ECB kavatseb jätkata varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist pikema aja jooksul pärast baasintressimäärade tõstmist, ning igal juhul seni, kuni see on vajalik soodsate likviidsustingimuste ja küllaldaselt toetava rahapoliitilise kursi säilitamiseks.

ECB nõukogu kavatseb reinvesteerida erakorralise varaostukava PEPP raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid vähemalt kuni 2024. aasta lõpuni. Igal juhul kavatsetakse erakorralise varaostukava portfelli edaspidist likvideerimist juhtida, et vältida sekkumist asjakohasesse rahapoliitika kurssi.

Pandeemiast tuleneva turu killustumise korral on PEPP-i reinvesteeringuid võimalik igal ajal paindlikult kohandada nii ajaliselt, varaklasside kui jurisdiktsioonide mõõtmes. Sealhulgas on võimalik soetada täiendavaid Kreeka riigivõlakirju, et vältida ECB rahanduspoliitika toime takistusi Kreeka majanduses ajal, mil see taastub veel pandeemia tagajärgedest. PEPP-i varaoste on võimalik ka vajadusel taasalustada vastumõjuna pandeemiast tulenevatele negatiivsetele šokkidele.

ECB nõukogu analüüsis põhjalikult tingimusi, mis peavad vastavalt nõukogu juhistele olema täidetud enne intressimäärade tõstmist. Analüüsi tulemusel järeldati, et need tingimused on täidetud.

Sellest lähtuvalt kavatseb ECB nõukogu tõsta intressimäärasid juulikuusel rahapoliitika nõukogu istungil 25 baaspunkti võrra. Seni jääb püsivõimaluse intressimääraks -0,50 protsenti, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraks 0,00 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimääraks 0,25 protsenti.

ECB nõukogu teatel tõstetakse intressimäärasid taas septembris ja tõstmise määr sõltub inflatsiooni väljavaatest keskpikas plaanis. Kui väljavaade püsib endine või halveneb, on septembrikuusel kohtumisel kohane järsem tõus, teatas ECB.

Järkjärguline, kuid püsiv intressimäärade tõstmine on eelduste kohaselt asjakohane ka pärast septembrit, märkis nõukogu. Vastavalt nõukogu kaheprotsendisele inflatsioonieesmärgile, sõltub tempo, mil nõukogu oma rahapoliitikat kohandab, laekuvatest andmetest ja hinnangust inflatsiooni arengule keskpikas plaanis.

ECB nõukogu jätkab ka pankade rahastusvõimaluste jälgimist ja tagab, et pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide programmi TLTRO-III tegevuste lõppemine ei takista ECB rahanduspoliitika sujumist. Nõukogu hindab regulaarselt ka kuidas sihitud laenuprogrammid ECB poliitika täideviimisesse panustavad.

TLTRO-III raames kehtivad eritingimused lõppevad 23. juunil 2022.