Amazon laieneb meditsiinisektorisse ostes 3,9 miljardi dollari eest meditsiiniettevõtte

Amazon teatas varasemalt sel aastal, et nad plaanivad laieneda telemeditsiiniteenuste valdkonnas eesmärgiga katta USA täies ulatuses.

«Me arvame, et tervishoid on üsna kõrgel ümbertegemist vajavate kogemuste nimekirjas,» ütles Amazoni tervishoiuharu asepresident Neil Lindsay.

One Medical on liikmepõhine esmatasandi arstiabi teenus, mis lubab klientidele «24/7 juurdepääsu virtuaalsele arstiabile». One Medical tegutseb tosinal suurel USA turul ning nende teenuseid kasutab üle 750 000 inimese.