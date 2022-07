Pangad prognoosivad Euroopa aktsiatele halvimat aastat alates 2008. aastast

Kolmapäevase indeksi väärtusega võrreldes tähendaks 444 punktine väärtus viie protsendist tõusuruumi, kuid teise poolaasta tugeva taastumise tõenäosus on kahanemas. Juunikuuga võrreldes on analüütikud tõmmanud indeksi aastalõpu väärtusest maha 23 punkti. Rõhuvateks faktoriteks on mure gaasivoogude, majanduse languse ja intressi tõstmise pärast.

Euroopa aktsiad tegid juuli alguses 18 kuu põhja. Aktsiad on tänavu langenud 13 protsenti, sest mured aina kuhjuvad. Kõrged toorainete hinnad kütavad inflatsiooni, mis jõudis juunis euroalal juba 8,6 protsendini. See sundis neljapäeval Euroopa Keskpanka tõstma baasintressimäärasid 0,5 protsendipunkti võrra.

Bank of America strateeg Milla Savova on seda meelt, et Stoxx 600 on juba põhja teinud. «Me ei näe enam järsu kukkumise järel jaanuarist täiendavat langusruumi, mistõttu me muutsime juunis oma negatiivse suhtumise neutraalseks,» lausus ta. Tema hinnasiht on 430 punkti.