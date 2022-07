Sanktsioonid töötavad aeglaselt, Moskva poelettidel on jätkuvalt Lääne õlu

Et Lääne õlu on jätkuvalt Venemaal saadaval, näitab kui raske on Lääne brändidel oma toodangut turult ära saada.

Reutersi ajakirjanikud käisid Moskva poodides vaatamas, kas Lääne õlu on lettidel või otsas, et saada aru kui kaua kulub aega tarbijatele kehtestatud sanktsioonide olulise mõju avaldumiseni.

Pole selge kui palju on veel Venemaa jaekaupmeestel välismaist õlut varutud.

Carlsberg ja Heineken teatasid 9. märtsil, et nad lõpetavad Venemaal õlle tootmise ja müügi, kuna Venemaa asus 24. veebruaril ulatuslikumalt sõjaliselt Ukrainat vallutama.

Kaks päeva hiljem teatas AN InBev, kes tegutseb Venemaal ühisettevõttena Türgi õlletootjaga Anadolu Efesiga, et lõpetatakse Venemaal Budi tootmine ja müük.

Õllepudelite ja purkide kuupäevade uurimine tosinas Moskva supermarketis näitas, et osad kolmest õlletootja toodangust on toodetud Venemaal pärast ametlike teateid tegevuse peatamisest. Carlsbergi puhul on õlled toodetud nädalaid pärast teadet.

Jaekaupmees X5 keeldus kommentaarist ja Krasnoe & Beloe ei vastanud kommentaaripalvetele.

Reuters tegi kindlaks, et Heinekeni purgiõlled olid toodetud Peterburis 23. märtsil ja Carlsbergi omad Tuulas 29. aprillil.

Heineken teatas, et nad müüsid oma laovarud läbi kohe pärast tootmise peatamist Venemaal.

«Meie viimased Heinekenid pruuliti Venemaal märtsis, viimane pakendamine toimus aprilli algul ja müük aprilli teisel nädalal,» teatas Heineken. «Pärast seda pole Heineken Venemaal õlut pruulinud ega müünud.»

Ka Carlsberg teatas 28. märtsil, et nad tahavad kogu Venemaa ärist lahti saada, mis toob kaasa suure mitterahalise varade väärtuse mahakandmise. Ettevõttel on Veenmaal 27 protsendine turuosa läbi õlletootja Baltika omanduse, mis annab tööd 8400 inimesele.

Õlletootja teatas, et nad tootsid natuke õlut pärast 9. märtsi, et kasutada juba varem sisseostetud toorainet ja täitmaks klientide varasemaid tellimusi. Viimane tootmine oli aprillis.

«Carlsberg kaob Venemaa poelettidelt kohe kui poed müüvad oma varud läbi,» teatas Carlsberg.

Reuters leidis Budi õllepurkidelt, et need on toodetud Uljanovskis juuni lõpus.

AB InBev peab läbirääkimisi ühisettevõttes osaluse müümiseks Efesile.