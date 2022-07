Investorid on taas veidi kartlikumad

Võlakirjade hinnad tõusid ja tootlused kahanesid, kuna panustatakse USA oodatava majanduslanguse mõjule. Kui USA majandus langeb, võib Föderaalreserv aeglustada agressiivset rahapoliitikat. Investorid on põnevil uudiste ootuses, mida on oodata teisipäeval algavalt USA keskpanga intressimäära sättiva komitee istungilt.

«Riskiturud on selgelt arvestamas hinna sisse mingil kujul majanduse aeglustumist, kuid kas see tähendab ka kohe majanduslangust,» märkis National Australia Banki valuutastrateegia juht Ray Attrill Reutersile. «Ma arvaks, et mitte. Ma pole kindel, kas me oleme riskivalmidusega põhja jõudmas.»