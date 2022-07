Hädas Hiina kinnisvaraarendajast läks jalutama 2 miljardit dollarit, ettevõtte juhid astusid tagasi

Ettevõte teatas, et juhatuse esimees ja finantsdirektor lahkusid, kuna sisejuurdlus näitas, et nad on valesti kasutanud laenuks võetud 2 miljardit dollarit.

Mitmed Hiina kinnisvaraarendajad on seisma pannud valmimisel kortermajad, kus korterid on juba müüdud, sest kardetakse, et ei ole rahavoogu, millega ehitus lõpuni viia. Viimastel nädalatel on Hiina koduostjad ähvardanud, et lõpetavad hüpoteekide teenindamise seniks, kuni ehitustööd jätkuvad.