Analüütik: olge Fortumi aktsiaga ettevaatlikud, Uniperi väärtus on praktiliselt hävitatud

Kuid Uniper on juba akumuleerinud korraliku kahjumi. Prognoositakse, et 14. juunist 30 septembrini kasvab kahjum veel 6,2 miljardi euro võrra. Sellega on Uniperi väärtus sisuliselt täielikult hävitatud enne, kui ettevõte saab anda kulud klientide kanda. Kogukahjumist on veel raske rääkida, kuna pole selge, kui palju maagaasi Gazprom tarnib ja milline on selle hind.