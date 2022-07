Leedulased võivad olla elektri hinna peale kadedad, Eestis kannatab juba homme elektrit tarbida

Eestis võib päise päeva ajal rahulikult elektrit tarbida. Kella 10–19ni ehk 9 tundi maksab särts alla 1,2 sendi. Siiski on muul ajal elekter kallis ja keskmisena kerkib see päevaga 17,9 sendilt 21,6 sendini. Leedulastel maksab meie odava elektri tundidel elekter 19 kuni 85 senti kilovatt-tunnist.

Kuigi Eesti võib rõõmustada odava elektri üle, on Soomes see veel väga palju odavam. Soome päeva keskmine elektrihind on 0,7 senti kilovatt-tunnist, kõige kallima elektriga tunnil maksab see 1,7 senti kilovatt-tunnist.