SEB: pensionikogumise perioodil kogetakse nii buume kui kriise

SEB pensionifondide varadest on lõviosa investeeringutest Võrklaeva sõnul globaalselt hajutatud ja neid hinnatakse igapäevaselt ümber. «Erinevate fondivalitsejate fondide võrdlemisel tasub tähele panna, kui suur osa portfellist on investeeritud vähemlikviidsetesse varadesse, mida igapäevaselt ümber ei hinnata. Fondiosaku stabiilne hinnagraafik ja väike langusprotsent võib seetõttu olla petlik, sest osa portfelli varadest kajastab kaugema mineviku reaalsust ja mitte hetkeolukorda,» selgitas ta.

Pikemaajalises vaates pole tema sõnul siiski põhjust ka madala riskiga fondide klientidel muretseda, sest intressimäärad ei tõuse igavesti ja järk-järgult lülituvad madalama riskiga pensionifondid uutesse tootlikumatesse võlakirjadesse. «Karm reaalsus on siiski see, et tõenäoliselt lähiajal madalama riskiga pensionifondid viimase poolaastaga kaotatut tagasi ei tee,» nentis Võrklaev.

Viimastel kuudel on SEB pensionifondides olnud Võrklaeva kinnitusel aktsiariskis neutraalne või kerges ülekaalus. Võlakirjainvesteeringutes on pank strateegilise portfelliga võrreldes olnud ettevaatlikum, hoides tavapärasest vähem ettevõtete ja kõrgema riskiga võlakirju.

«Umbes 92 protsenti SEB valitsetavatest pensionivaradest on sel aastal suutnud turge ja indekseid lüüa. Loomulikult võib see kõlada kehva lohutusena, et meie fondid on langenud vähem kui turg keskmiselt, kuid näitab siiski, et jutud aktiivse fondijuhtimise mõttetusest on olnud enneaegsed,» võttis ta kokku.