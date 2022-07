Walmart andis rongiõnnetusena näiva kasumihoiatuse

Walmart, kes elab tavaliselt majanduslangused kenasti üle, kuna tema kliendid on hinnatundlikud ja leiavad siis tee kallimatest poodidest nende juurde, teatas kogu selle aasta kasumi 11–13-protsendisest vähenemisest. Nende eelmine prognoos nägi ette üheprotsendist kasumi kahanemist.

Walmart lubas alandada agressiivselt rõivaste ja muude kaupade hindu. Ettevõttel on keeruline, sest toidu ja kütuse hinnatõus on tühjendanud tarbijate rahakotti ning jätnud sinna vähem raha kestvuskaupade ostmiseks.

GlobaData jaekaubanduse tegevdirektor Neil Saunders ütles Reutersle, et Walmarti hoiatus peaks mõjuma kõigile jaekaupmeestele murettekitavalt.

Kuna bensiin ja toit on kallimad ja kallinevad, pole tarbijatel enam luksust osta mööblit, kodukaupu, tarbeelektroonikat ja muud, mis on jätnud jaekaupmehed raha kinni hoidva suurema laovaruga. Kui aga laovaru on suur, siis ei kipu jaeärid ka tehastest kaupa samas mahus juurde tellima.