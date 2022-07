Merko alustas lasteaia ehitust

Käimas on ka konkurss uuele lasteaiale haldaja leidmiseks. Uus lasteaiakompleks rajatakse ligikaudu 150 lapse jaoks. Kahekorruseline hoone ja selle juurde kuuluv õueala piirneb Merko rajatava pargialaga.

Uus-Veerenni saab koduks umbes sama paljudele inimestele, kui on elanikke Raplas, ütles elukvartali arendusjuht Alar Toomik. «Arendame Uus-Veerennit nii, et lisaks kodudele saab klient kodu lähistelt ka mugava linnaruumi ja hädavajalikud teenused,» lisas ta.

Uus-Veerenni on Tallinna kesklinna suurim terviklik elamuarenduse ala, mis paikneb Veerenni, Vana-Lõuna ja Tehnika tänava vahel. Etapi kaupa valmivas umbes 12 hektari suuruses kvartalis saab olema ligi 50 eluhoonet. Tänaseks on elanikud kolinud sisse enam kui 20 hoonesse ja käimas on 15 kortermaja ehitus.