HALB ÜLLATUS ⟩ Harju Elektril oli ajaloo raskeim kvartal

«Oleme astunud mitmeid samme, et maailmasündmustest tekkinud raskustega toime tulla. Jätkame tootmise reorganiseerimisega, et katkiste tarneahelate tingimustes efektiivsus tagada,» kommenteeris tulemust Harju Elektri juht Tiit Atso. «Raamlepingute hinnaläbirääkimistest saadud leevendus ei jõudnud täielikult veel teise kvartali tulemustesse ning pigem kajastub teises poolaastas. Positiivse poole pealt on tellimusraamat kaetud pikaks perioodiks, mida iseloomustab ka müügitulude jätkuv kasv. Rohepöörde trend ja elektrifitseerimise surve on endiselt süvenemas, kiirendades elektrivõrkudesse investeerimist, et tagada töökindlus ja kaasajastamine.»