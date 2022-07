Tallinna börsi võlakirjaturul on tunda kerget elevust

«Käibed Nasdaq Balti võlakirjaturul on viimastel aastatel vaikselt ja kindlalt kasvutrendis olnud. Kaubeldavate võlainstrumentide nimekiri on muutnud palju pikemaks ja kirjumaks ning see on kasvatanud ka investorite huvi, kuna neid on hõlpsamini võimalik leida oma risikitasemele ja ajahorisondile vastavaid instrumente,» ütles. SEB kapitaliturgude maakler Kert Koppel. «Lisaks peetakse üldjuhul võlakirju turvalisemateks ja vähem volatiilseteks instrumentideks võrreldes aktsiatega ja seega keerukamatel aegadel vaadatakse võlakirjade poole suurema huviga.»

«Igal kriisiajal tekivad turul uued võimalused - tänu madalamatele hindadele on Balti võlakirjad muutunud palju atraktiivsemaks ja see on toonud turule suurema ostuhuvi. Suuremate ja likviidsemate Balti võlakirjade tootlus lunastamiseni on praegu keskmiselt 5-6% kandis ning mõnede võlakirjade puhul see võib olla ka 10-11%, mis on paljudele klientidele hea alternatiiv aktsiaturule,» ütles Mahnov. «Rääkides meie statistikast, on kõige aktiivsemalt Balti võlakirjadega kaubelnud jaeinvestorid ja ligikaudselt 60% meie tehingute mahust olid ostutehingud.»