Ligi pool II sambast väljavõetud rahast seisab arvelduskontodel

Tänavu maikuus maksti kolmandat korda II sambast lahkujatele välja neile seni II sambasse kogunenud raha. Väljamakseid tehti tänavu 13 600 Swedbanki kliendile kokku üle 86 miljoni euro väärtuses, millest 46% on klientidel endiselt pangakontol alles. Üle poole väljamakstud pensionirahast on aga üldjoontes suunatud enam-vähem võrdselt finantskohustuste tasumisse (18%), tarbimisse (19%) ning investeerimisse (21%). Seejuures on investeeringuks enamasti kas kinnisvaraost või raha hoiusele kandmine. Enamik väljamakseid on vahemikus 2000–9999 eurot.

«Pensionireformi üks käivitavaid argumente oli see, et pensionikogujatel peaks olema suurem vabadus oma pensionivara omal käel investeerida. Suurem valikuvabadus on sageli positiivne olukord. Kuid väljamakstud pensionivara ülevaateid uurides on aga raske mitte tunda muret selle pärast, et tegelikkuses raha omal käel investeerimise võimalust oluliselt ei kasutata,» sõnas Swedbank Investeerimisfondide juht Age Petter. «Kindlasti ei saa andmeid vaadates öelda, et keegi isiklikult oleks teinud vale otsuse, seda saab üksnes otsustaja ise oma olusid teades hinnata. Kuid selge on seegi, et oluline osa Eesti inimeste säästudest läks taas tarbimisse.»