Saksamaa suurpank on kasumis, kuid hoiatas raskete aegade eest majanduses

Panga teise kvartali kasum kasvas 51 protsenti, 1,046 miljardi euroni. Tulemus on palju parem analüütikute oodatud 788 miljonist eurost.

Saksamaa pangad on geopoliitilise tormi keskmes, kuna majandus on sõltuv Saksamaa kütusest ning saab valusa löögi mistahes tarnekatkestustest, kirjutab Reuters.

Pangajuht Christian Sewing kirjutas pangatöötajatele kirjas, et ta on väga uhke majandustulemuste pärast, kuid lähiaja majanduse väljavaade on kehv.