Harju Elekter sõlmis Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooniga lepingu

Euroopa Tuumauuringute Organisatsioon haldab maailma suurimat osakestefüüsikalaborit ja võimsaimat osakestekiirendit LHC. CERNi peamised uurimisvaldkonnad on elementaarosakeste füüsika ja tuumafüüsika. 1954. aastal asutatud CERNil on 33 liikmes- ja assotsieerunud liikmesriiki, kelle hulgas on eelmisest aastast ka Eesti.