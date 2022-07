Euroopa energiahiiglased Equinor ja Iberdrola teatasid suurest kasumi kasvust

Norra riigi kontrolli all olev Equinor teatas, et ta maksab aktsionäridele tagasi täiendavalt 3 miljardit dollarit, kuna nende korrigeeritud maksueelne kasum oli juuni lõpuni kestnud kolme kuu jooksul 17,6 miljardit dollarit. Kasum kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kolm korda, kuna gaasi hind tõusis ja tootmine suurenes, mis aitas Norral saada Venemaa asemel Euroopa suurimaks gaasi tarnijaks.

Energiakriis on õnn Equinori õuel

Gaasihind on Euroopas 2010. aastate keskmisest 10 korda kõrgem, samas kui elektri võrdlushinnad on näiteks Saksamaal ja Prantsusmaal saavutanud rekordtaseme.

Equinor, varem tuntud Statoili nime all, teatas, et on suurendanud gaasitootmist Norras 18 protsendi võrra, et aidata rahuldada Euroopa nõudlust pärast Venemaa tohutute gaasimahtude turult kõrvaldamist.