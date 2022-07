USA keskpank tõstis baasintressi 0,75 protsendipunkti võrra

USA Föderaalreservi ametnikud otsustasid kolmapäeval tõsta intressimäärasid veel 0,75 protsendipunkti võrra, kuna keskpank püüab vähendada inflatsiooni, mis on 40 aasta kõrgeimal tasemel.

Intressimäärade tõstmine järgneb sama suurele tõstmisele juunis, kui keskpanga ametnikud hakkasid inflatsiooni pärast üha enam muretsema. Investorid ootasid järjekordset suhteliselt suurt intressimäärade tõusu, kuna viimane tarbijahinnaindeks näitas, et inflatsioon kasvas juunis 9,1 protsenti võrreldes aastatagusega, mis oli kiirem kui mais ja purustas lootused, et hinnad on juba saavutanud oma haripunkti.

Keskpank andis ka mõista, et rahapoliitika karmistamine jätkub sügisel, kuigi esialgsed andmed näitavad, et USA majanduskasv on aeglustumas.

«Hiljutised kulutuste ja tootmise näitajad on nõrgenenud,» ütles USA keskpank oma avalduses.

«Tööhõive on viimastel kuudel tugevalt kasvanud ja töötuse määr on jäänud madalaks. Inflatsioon on jätkuvalt kõrge, mis kajastab pandeemiaga seotud pakkumise ja nõudluse ebaühtlust, toiduainete ja energia kõrgemat hinda ning laiemat hinnasurvet,» kinnitas Föderaalreserv.

Keskpanga esimees Jerome Powell ütles pressikonverentsil, et tulevikus on võimalik ka «ebatavaliselt suur» intressimäärade tõstmine, ilma et majandus langeks majanduslangusesse.