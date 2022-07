Fordi võimsad tulemused panid aktsia rallima

Lisaks oodatust parematele teise kvartali tulemustele säilitas ettevõte kogu aasta tegevuskasumi prognoosi vahemikus 11,5 kuni 12,5 miljardit dollarit. See tähendab, et Ford teenib plaanide kohaselt teisel poolaastal umbes 6 miljardi dollari suuruse ärikasumi, mis on sarnane esimesel poolaastal teenitud summaga.