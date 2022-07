Tallinki kahjum vähenes plahvatuslikult

«Hoolimata kõigist väljakutsetest, millega me 2022. aastal silmitsi seisame, näitavad meie ettevõtte teise kvartali tulemused just selliseid taastumismärke, mida näha lootsime,» kommenteeris teise kvartali majandustulemusi Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. «Meie teise kvartali tulemused näitavad ka seda, et me suudame peaaegu kasumisse jõuda ka olukorras, kus meie reisijate arvud on Covid-19 eelse ajaga võrreldes märgatavalt väiksemad.»