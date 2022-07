Omal käel pensioniraha investeerimine on pigem harv nähtus

Me teame, mis on meile kasulik. Selge see, et oma suutervise ja vööümbermõõdu hoidmiseks oleks hea hoiduda maiustustest, silmade säästmiseks teha ekraaniajast pause, puhata ja piisavalt magada, olla füüsiliselt aktiivne. Siin pole midagi uut. Ent sageli läheme lihtsama vastupanu teed – see on inimlik.

Tarbijauuringutes on selgunud, et kui ostja laob kohe poeskäigu alguses korvi puu- ja juurvilju täis, on tal enda jaoks kergem õigustada otsust lisada kassa juures korvi ka üks šokolaaditahvel. Mis, teatavasti, on sinna strateegilisel põhjusel paigutatud. Ostlejal on lihtne seda pisikest pattu lubada, sest ta vaatab oma ostukorvi ning kinnitab endale: olen ju täna nii palju õigeid ja häid otsuseid teinud.

Sama lugu on tulevikuks plaanimisega. Me teame, et seda peaks tegema, oleks mõistlik teha, kuid lükkame selle lühiajalise heaolu tõttu kõrvale. Haardeulatuses ahvatlused on tugeva tõmbega. Ettekujutus sellest, kuidas pensionieas rahaliselt hakkama saada, on ähmane ja kauge. No küllap kuidagi ikka saab!

Võime olla ühel meelel, et üks šokolaaditahvel ei riku tõesti veel midagi ära. Aga on valdkondi, kus üks otsus võtta või jätta võib tähendada palju kaugemale ulatuvaid tagajärgi, mille mõjusid on hiljem keerulisem leevendada või tagasi pöörata.

Kuhu liigub välja võetud raha?