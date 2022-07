Investor Mari: vahetasin ajaloo halvima kvartaliga ettevõtte aktsia ajaloo parima tulemusega kompanii vastu

Ettevõtte tulemused on kehvad. Kasumlikkuse mõttes oli tegemist Harju Elektri halvima kvartaliga. Ettevõtte hädad pole uued. Juba esimene kvartal oli raske. Küll kimbutas ettevõtet koroona, siis jälle koostisosade tarneprobleemid. Ettevõte ütles varem sõlmitud lepinguid üles, kuna komponendid olid nii palju kallimaks läinud, millega ettevõte oleks saanud suure kahjumi. Juba esimesest kvartalist jäi meelde, et ettevõte ei tootnud vaid seda mida telliti, vaid mida sai kokku panna. See ei kõla julgustavana.

Harju Elekter on tubli ettevõte, kuid meie teed läksid nüüd investeerimise mõttes lahku. Kui ikka põhiäri on problemaatiline, siis ei aita ka aktsiat kunagi üles lennutanud Skeletoni osalus. Hoian ka edaspidi ettevõttele pöialt ja ei välista, et kunagi võin taas kuuluda ettevõtte omanikeringi.

Saadud raha viisin jälle turule. Ostsin Helsingi börsilt ka natuke Eesti ettevõtet, nimelt Saaremaal tehast omavat Incapi aktsiat. Ettevõtte kasv on jätkuvalt muljetavaldav. Nii teise kvartali käive kui kasum kasvasid aastaga vähemalt 80 protsenti. Ettevõte juht on tuleviku suhtes optimistlik. Kompanii kordab kvartalist kvartalisse, et nad on finantsiliselt nii tugevad, et kui midagi hea hinnaga müüdaks, oleks nad mõnda ettevõtet ostmas. Julgustav on see, et ei minda mistahes hinnaga ostma.