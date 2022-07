Efteni börsifond teenis teises kvartalis 5,6 miljonit kasumit

Järgmise 12 kuu jooksul lõppevad kontserni kolme tütarettevõtte – Evolution büroohoone, Laagri Hortese ning Piepilsetas logistikakeskuse laenulepingud, mille jääk juuni lõpu seisuga on 8,9 miljonit eurot. Lõppevate laenulepingute LTV (Loan to Value) on 31–41 protsenti ning kinnisvarainvesteeringud omavad stabiilselt tugevat üürirahavoogu, mistõttu kontserni juhtkonna hinnangul ei teki laenulepingute pikendamisel takistusi.