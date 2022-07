Neste supleb tänu sõjale rahas

Neste käive oli 7 miljardit eurot, ületades eelmise aasta 3 miljardi suurust käivet enam kui kahekordselt. Turg eeldas, et Neste käive jääb umbes 6 miljardi euro tasemele.

Neste maksueelne kasum oli 750 miljonit eurot, samas kui aasta tagasi samal perioodil oli tulemuseks 465 miljonit eurot. Analüütikud prognoosisid umbes 677 miljoni euro suurust tulemust, nii et tegelik tulemus oli nii ootustest kui ka eelmise aasta tulemusest tunduvalt parem.

Hinnatõus on peamiselt tingitud Venemaa sissetungist Ukrainasse, mis on tõstnud naftatoodete ja maagaasi hinda Euroopas. Sõja tagajärjel on energiaturud olnud erakordselt volatiilsed.