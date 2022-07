Kui kaua börsilangus veel kestab?

Tallinna börsiindeks OMXT on eelmise aasta septembri alguses saavutatud tipust kaotanud 18 protsenti. See küll veel karuturgu ei tähenda, ent kuna langus on kestnud nii kaua, võime ka meie turgu langevaks nimetada. Pealegi ei lähe ilmselt kaua, kui ka meie börsiindeks on langenud üle 20 protsendi.