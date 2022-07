USA tähtsamad aktsiaturud liikusid plussi

USA rahandusminister Janet Yellen avaldas neljapäeval arvamust, et kõrget inflatsiooni on võimalik alandada ilma tööpuuduse suurt kasvu vallandamata.

"On olemas tee inflatsiooni alandamiseks säilitades samal ajal tugeva tööturu," ütles Yellen ajakirjanikele.

Yellen tunnistas samas, et majandusväljavaadetel on "arvukalt riske".

USA president Joe Biden ütles varem päeval, et riigi majandus on õigel teel ja töökohtade arv on jõudsalt kasvanud. Seda vaatamata majanduse kokkutõmbumisele juba teist kvartalit järjest.