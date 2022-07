Ekspress Grupi käive kasvas ligi veerandi

Rüütsalu lisas, et kuigi esimese poolaasta kasv oli tugev, on kontsern teadvustanud majanduskeskkonna nõrgenemisest tingitud kõrgemaid riske teisel poolaastal ning on valmis vajadusel kiirelt reageerima. «12% suurenenud puhaskasumi kasvu pidurdasid mõnevõrra tööjõu- ja teiste sisendkulude, eeskätt paberi-, energia ja teenuste hindade kasv,» lisas Rüütsalu.