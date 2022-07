EfTEN United Property Fund ei kiirusta praegu vaba raha investeerimisega

Danske panga hoone puhul on see seotud viimastel kuudel sõlmitud uute senisest kõrgema hinnatasemega pikaajaliste rendilepingutega. Menulio 7 büroohoone puhul tuleneb aga eelkõige Leedu oodatust kiiremast inflatsioonitempost (juunis 21% aastaga), sest hoone enamik rendilepingud on indekseeritud Leedu tarbijahindade kasvuga. Vastavalt fondi tulu jaotamise poliitikale, kuulub enamik kasvavast vabast rahavoost investoritele välja maksmisele.

«Juunis ei teinud fond uusi investeeringuid ning fondil on hetkel investeerimata kapitali pea 10 miljoni euro ulatuses. Tänases turuolukorras ei kiirusta me selle investeerimisega,» kirjutas jaeärisuuna juht Kristjan Tamla börsiteates. «Viimasel ajal laekunud kinnisvara müügipakkumistes eeldavad müüjad endiselt, et intresside tase jääb nullilähedaseks ning sügis ei too kaasa majandusaktiivsuse jahtumist. EfTENis oleme tuleviku suhtes vähem optimistlikumal seisukohal. Esimese tegevusaasta jooksul saavutasime EfTEN United Property Fundi investeeritud kapitali tootluseks 10,9% ning ettevaates tahame minimaalselt sellist taset ka edasi hoida.»