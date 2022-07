Kinnisvaraarendjad hinnatõusust: me pole veel midagi pausile pannud, kõik teeme ära

Nii kinnitas Bonava müügi- ja turundusosakonna juhataja Lauri Laanoja BNSile, et Bonava pole käimasolevaid projekte seisanud. Tänavu esimese poolaastaga on ettevõte alustanud Tallinnas kolme uue projekti müügi ja ehitusega. «Tänu arendusprojektide mahukusele Tallinnas, ettevõttesisesele hanketegevusele ja ehituse peatöövõtule oleme saavutanud tarnijate ja alltöövõtjatega mõistlikul tasemel hinnakokkulepped,» kommenteeris Bonava müügi- ja turundusosakonna juhataja Lauri Laanoja.

«Kinnisvaraarenduse puhul on oluline silmas pidada, et tegu on väga pikaajalise protsessiga. Detailplaneeringu menetlemisest kuni valmis korteri kliendile üleandmiseni võib kuluda kümmekond aastat, ehitusloa saamisest «võtmed-kätte» hetkeni orienteeruvalt kaks aastat. Seega valmistatakse täna ette töid, mille füüsilist valmimist võime näha kõige varem kolme aasta pärast. Projektide ehituse käivitamine sõltub loomulikult konkreetse hetke turuoludest,» märkis Merko kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kätlin Kaasik.

Endoveri arendus- ja ehitusdirektori Uku Tinti sõnul on ettevõttel suurarendajana kogemusi mitmest majanduskriisist, millest ollakse õppinud ning ka edukalt väljunud. «Hetkel saame öelda, et liigume plaanipäraselt mahtudega nii Volta kvartalis Põhja-Tallinnas kui ka Rocca Towersi kõrghoonete kvartalis Haaberstis. Paralleelselt käivad uute arendusetappide projekteerimistööd nii Voltas kvartalis kui Roccas Towersis. Samuti on ettevalmistamisel täiesti uus projekt Viimsis,» tõi ta välja, ent nentis, et ehituse kõrgenenud sisendhind paneb ettevõtte siiski teatud surve alla.