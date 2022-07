Eesti inflatsioon juba 23%, inimesed ei tea enam, kust kokku hoida

Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik rääkis, et vastukaaluks on nende panga klientide netopalk tõusnud kaks korda aeglasemalt, 11%.

«Selle põhjuseks on esmatarbekaupade – toidu ja autokütuse – ostetud koguste vähenemine. Tarbimist on mõnevõrra suurendanud Ukraina sõjapõgenikud. Sõjapõgenikke on praeguseks Eestisse jõudnud 48 000 ehk Eesti suuruselt kolmanda linna Narva jagu. Tarbimise kasvu pidurdab turismisektori aeglane taastumine. Välisturiste on Eestis ligi poole vähem kui enne koroonakriisi algust,» rääkis Elmik.