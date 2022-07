Poliitikute saamatuse maksavad kinni tarbijad: sakslased saavad kaela gaasimaksu

Saksamaal toimub energiakriisi varjus kurioosne areng. Alates oktoobrikuust peavad gaasitarbijad hakkama maksma uut maksu, raha läheb gaasimüüjatele, et need pankrotti ei läheks, kui kõrgete maailmaturu hindadega gaasi sisse ostma peavad, kirjutab ZDF.

Kui palju tarbijad täpselt maksma hakkavad, on veel ebaselge, välja on käidud, et kilovatt-tunnile tuleks otsa 1,5 kuni 5 eurosenti. Saksamaa majandusminister Robert Habeck viitas, et neile, kes kulutavad aastas kuni 20 000 kilovatt-tundi gaasi, tuleb otsa mitusada eurot lisakulu. Habeck räägib kolmekohalistest numbritest, Handelsblatt ütleb otse: tarbija peab arvestama kuni 1000-eurose lisamaksuga.