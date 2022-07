Yale'i teadlased: Vene majandus liigub hoogsalt katastroofi suunas

Kui Läänes imestatakse, et Vene majandus on osutunud sanktsioonidele üllatavalt vastupidavaks, siis USA Yale'i ülikooli teadlaste koostatud analüüs lükkab need väited ümber. Piirangud ja Lääne ettevõtete lahkumine Venemaalt mõjuvad Vene majandusele rängalt.