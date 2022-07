TipRanki ostusoovitus: kaks aktsiat, mis suurt kasvu tõotavad

TuSimple Holdings (TSP)

TuSimple tegutseb transporditööstusest. See 2015. aastal asutatud ettevõte tegeleb autonoomse kaubaveo arendamisel nii autonoomse tehisintellekti kui ka pikamaa kaubavedudega. Ettevõtte eesmärk on kasutada tehisintellekti, et lahendada veotööstuses ulatuse, tõhususe ja ohutuse probleeme.

TuSimple käivitas autonoomse kaubaveovõrgu (AFN) 2020. aastal, et alustada ettevõtte tehisintellektiga töötavate navigatsiooni- ja LiDAR-andurisüsteemide praktilist kasutamist. Praegu tegutseb ettevõtte AFN USA edelaosas, terminalid ja veoliinid Texase, New Mexico ja Arizona osariikides. Ettevõte jätkab oma Driver Out testoperatsioone, et eemaldada tugisõidukid võrgust täielikult autonoomsete veokite kasuks.

Süsteem on tekitanud palju huvi ning TuSimple'il on sõlmitud leping Põhja-Ameerika juhtiva logistikaettevõttega Werner Enterprises teeäärsete teenindus- ja tugiteenuste osutamiseks. Lisaks suurendas TuSimple selle aasta esimeses kvartalis oma tellimusi 500 võrra ja nüüd on oma raamatupidamises kokku 7475 tellimust.

Morgan Stanley analüütik Ravi Shanker kirjutab põhjalikult: «Usume, et TSP on autonoomse veonduse liider ja võib-olla ka autonoomse juhtimise liider tervikuna. See ei ole turg, kus võitjad võtavad kõik, siin on edukad mitmed tegijad, kuid praegu on TSP meie arvates teistest ees. Tegelikult on TSP ainus ettevõte, mis on demonstreerinud Driver Out võimekust mitmel turul ja sõitmist kiirteekiirusel avalikel maanteedel.»

Shanker annab TuSimple'i aktsiatele osta reitingu ja tema 35-dollarine hinnasiht viitab muljetavaldavale 247 protsendilisele kasvupotentsiaalile tuleval aastal.