Investorite seas võttis maad kahtlus

Kuigi populaarne on mõtiskleda börsipõhjast, tuleb järtkuvalt halvenevaid majandusindikaatoreid. Hiinast tulid jälle pettumust valmistavad makronäitajad ja need pole ka mujal Aasias rõõmustavad. Kaheldakse, kas Wall Streeti ralli on jätkusuutlik.

Hiina ametlik tehaste aktiivsusnäitaja kahanes juulis ja Caixini ostujuhtide indeks valmistas samuti pettumuse. Korea majandusaktiivsus nõrgenes esmakordselt kahe aasta jooksul ja Jaapani majandusaktiivsus kasvas kümne aasta aeglasemas tempos. Alanud nädalal on oodata jälle keskpankade poolset intressitõstmist. See käib Ühendkuningriigi, Austraalia ja India kohta, kirjutab Reuters.

Kuigi USA ettevõtete tulemused on valdavalt ületanud analüütikute ootuseid, on neid ootusi juba varem alandatud.

«Meie pullituru verstapostid viitavad, et praegu on vara rääkida börsipõhjast. Ajalooliselt on siis jälgitud indikaatorid olnud seda meelt 80 protsendil, praegu viitavad börsipõhjale kõigest 30 protsenti indikaatoritest,» kirjutas BofA lühianalüüsis. «Lisaks on karuturud alati lõpetanud Föderaalreservi intressikärpe järel, aga sellest oleme me vähemalt kuue kuu kaugusel.»