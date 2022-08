VÄGA HALB UUDIS INVESTORITELE ⟩ Saunum lõpetab prognooside korrigeerimise ja avaldamise

«Üldises plaanis vaatame aasta teisele poolele ja 2023. aastale, võrreldes kolme või kuue kuu taguse ajaga, siiski oluliselt väiksema optimismiga. Näeme kõikjal enda ümber, samuti vesteldes oma partneritega Euroopas, et majandus on jahtumas, inimeste ostujõud vähenemas ning ebakindlus suurenemas. Olgugi et Saunumil on kliente, kellel läheb jätkuvalt väga hästi, on ka neid, keda energiakriis ja eesootav majanduslangus juba mõjutavad. Just ebakindlus ja ebamäärasus on need märksõnad, mis Saunumi nõukogu koosolekul ajendasid juhatuse ja nõukogu liikmeid ühist otsust tegema, et võtame esimeses kvartalis aktsionäridele välja öeldud prognoosid hetkel tagasi. Uusi käibe- ja kasumiprognoose samas ka veel välja anda plaanis pole, sest kuust kuusse muutub praegu kõik väga kiiresti,» ütles Lindal. Seega lõpetab Saunum 2022. ja 2023. aasta prognooside korrigeerimise ja avaldamise.